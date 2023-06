Wie einst Jochen Rindt: Ferrari gewinnt in Le Mans

Auch Österreicher erfolgreich

Auch für den Österreicher Rene Binder endete der Tag durchaus erfolgreich. In der LMP2-Klasse wurde der Tiroler Dritter. Mit ihm gemeinsam pilotierten den Oreca 07 Neel Jani aus der Schweiz sowie der Chilene Nico Pino. In der Gesamtwertung landete das für das französische Duqueine-Team startende Trio auf Platz 12. Zwei Ränge dahinter klassierte sich ebenfalls in der LMP2 mit dem belgischen Team WRT Ferdinand Habsburg.