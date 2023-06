Besuch am Set: „Die Welt braucht jetzt Komödie“

Ich habe das Drehbuch in der Pandemie geschrieben. Ich arbeitete eigentlich gerade an einem Drama, aber dann dachte ich mir, die Welt braucht jetzt Komödie. Ich wollte etwas aus meinem Leben erzählen, daher ist es eine Geschichte über zwei Frauen über 50, was ja nicht so üblich ist im Film zu erzählen„, erklärt Regisseurin und Drehbuchautorin Kat Rohrer der “Krone„ am Set ihres neuen Films “What a Feeling„ im zehnten Wiener Bezirk. Dort wird es bei unserem Besuch gerade eng, weil das benötigte Equipment nur knapp in die Wohnung passt, in der gerade gedreht wird. Im Einsatz vor der Kamera ist Hauptdarstellerin Proschat Madani. Sie spielt in dem Film, der 2024 in unsere Kinos kommen wird, die Iranerin Fa: “Sie ist eine Frau, die im Iran geboren wurde und in Österreich aufgewachsen ist. Sie ist für die Iraner zu österreichisch und für die Österreicher zu iranisch. Dadurch hat sie keine wirkliche Heimat", skizziert Madani ihre Filmfigur.