Mit Flipflops und ohne Plan auf den Berg

Die Bergretter erwarten auch für den heurigen Sommer jede Menge Arbeit. Seit der Pandemie und dem Revival des Urlaubs in der Heimat haben die Einsatzzahlen deutlich zugenommen. Bereits im ersten Coronajahr stiegen die Alpinunfälle um rund 40 Prozent an. 2021 mussten zwischen Juni und September 571 Menschen gerettet werden - 370 davon mit dem Hubschrauber. Im vergangenen Jahr waren es noch mehr. 708 Personen gerieten am Berg in Notlage. 475-mal musste der Rettungshubschrauber ausrücken.