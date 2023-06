Vila Vita Pannonia: 25 Millionen Euro investiert

Am 7. November 2022 haben die Arbeiten im Haupthaus der Vila Vita in Pamhagen begonnen. Der Hintergrund: Bereits 2009 hat das Ferienresort sich der erneuerbaren Energie verschrieben und ein Biomassekraftwerk samt Photovoltaik und Sonnenkollektoren gebaut. Einen Ölbrenner im Haupthaus gab es noch. Diese letzte fossile Verbrennungsanlage hat man nun abgebaut und durch eine Biomasse ersetzt. „Wir sind jetzt so weit, dass thermische Energie zu 100 Prozent aus Biomasse und Luftwärme gewonnen wird“, so Geschäftsführer Joe Gelbmann.