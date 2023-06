Kika/Leiner-Pleite: Nutzen Sie den Abverkauf?

Nach dem Verkauf der Möbelkette Kika/Leiner will das unter Druck geratene Unternehmen bekanntlich nächste Woche Insolvenz anmelden. Die Abverkaufs-Angebote locken aber schon jetzt tausende Kunden an. Wird die „Krone“-Community diese Möglichkeit nutzen, um Schnäppchen zu ergattern? Wir freuen uns auf Ihre Meinung in den Kommentaren!