„Dieses Pingpong-Spiel macht gar keinen Sinn!“

Nach vielen, vielen Trainerjahren sind Sie nun Teamchef. Wie ist das eigentlich, wenn für gewisse Positionen Spieler aktuell nicht vorhanden sind? Als Klubtrainer kann man einen Spieler kaufen, als Teamchef nicht.

Dann muss man ein bisschen ,out of the box‘ denken, das haben wir auch gemacht. Wir haben gegen Italien mit vier Innenverteidigern gespielt. Manchester City, die beste Mannschaft der Welt, spielt momentan ebenfalls mit vier gelernten Innenverteidigern und wird wahrscheinlich Samstag die Champions League gewinnen. Das macht die Teamchefsache aber auch so spannend: Du hast natürlich Nachteile, indem du niemanden kaufen kannst, du hast die Spieler nicht so oft im Training, aber du kannst umgekehrt immer die aktuell besten Spieler zum Lehrgang einladen.