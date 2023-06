Retter hielt Hand von Verletzer bis zur Befreiung

Josef Loidl fuhr am Mittwoch gegen 5 Uhr früh zur Frühschicht nach Burghausen. Auf der Unteradenbergstraße (L1026) bei Überackern bemerkte er, dass an einem Baum am Straßenrand ein Stück Rinde fehlt. „Das war merkwürdig. Und beim Blick in den Seitenspiegel hab’ ich ein Kennzeichen aufblitzen gesehen“, erzählt der 39-Jährige aus Schwand.