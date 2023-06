Papst Franziskus scheute Narkose lange

„Wir folgen ihm mit unserer Zuneigung. Wir begleiten ihn mit unseren Gebeten und hoffen, dass er sein Amt wieder ausüben kann", sagte die „Nummer zwei“ im Vatikan am Mittwoch. „Die Operation, die in den letzten Tagen von dem medizinischen Team, das dem Heiligen Vater zur Seite steht, abgestimmt wurde, wurde aufgrund einer eingeklemmten Laparozele notwendig. Der Aufenthalt in der Gesundheitseinrichtung wird mehrere Tage dauern, um den normalen postoperativen Verlauf und die vollständige funktionelle Wiederherstellung zu ermöglichen“, hieß es in der Presseaussendung des Vatikans. Bei einer Laparozele handelt es sich um einen Bruch der Bauchwand (Hernie), der aufgrund einer Operationsnarbe entsteht.