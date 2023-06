Burgenland: Unwetter setzt ganze Orte unter Wasser

Heftig fielen die Regenschauer aus, die Dienstag am späten Nachmittag begonnen hatten. Wie berichtet, war die Feuerwehr gegen 20 Uhr bereits zu 160 Einsätzen in 30 Gemeinden ausgerückt. Die Arbeit ging vielerorts die Nacht weiter. Mehr als 200 Einsätze waren bis Mittwoch in der Früh landesweit verzeichnet worden, die meisten davon im Bezirk Neusiedl am See.