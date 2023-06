Langes Wochenende fällt großteils ins Wasser

Am Montag gibt es in der Früh Nebelfelder in den Alpentälern, im Süden auch noch einige Restwolken, diese lösen sich aber tagsüber auf und werden durch die Sonne abgelöst. Am Nachmittag entstehen über den Bergen vom Arlberg bis zu den Niederen Tauern einige Quellwolken aus denen sich bis zum Abend stellenweise Regenschauer oder Gewitter entwickeln, großteils soll es aber trocken bleiben. In Ober- und Teilen Niederösterreichs kann der Wind etwas aufleben. Die Tageshöchsttemperaturen bleiben bei 22 bis 29 Grad, mit Höchstwerten im Westen.