Baby kam zu Hause, die Hebamme half per Telefon

Auffangen, sanft rubbeln...

Ob er nervös gewesen sei? „Ich war komplett fertig“, gibt Stefan schmunzelnd zu. Aber er hatte auch nicht wirklich Zeit überhaupt nachzudenken, ob er jetzt in Panik verfallen solle oder nicht. Dafür ging alles viel zu schnell. Im Endeffekt war aber alles so, wie die Fachfrau am Telefon erklärte: Die Kleine, wenn sie ins Wasser flutscht gut auffangen, in ein Handtuch einwickeln und schön abrubbeln. Dann wird die Haut rosig und das Zwerglein beginnt zu atmen und kräht zum ersten Mal.