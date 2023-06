Unbekannte stahlen in der Nacht 1900 Pfingstrosen

Wer macht so etwas? Und vor allem: wie? Unbekannte räumten am Wochenende ein Feld mit Pfingstrosen in Ansfelden ab. Sie schnitten 1900 Stück Blumen ab und nahmen sie anschließend mit. Dem 36-jährigen Besitzer des Feldes entstand ein Schaden von mehreren tausend Euro.