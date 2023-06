So entgeht Ihr Kind der Lebensgefahr im Wasser

600.000 Menschen in Österreich können laut Kuratorium für Verkehrssicherheit nicht schwimmen - Tendenz steigend. Oft hat dies dramatische Folgen: Im Vorjahr fanden insgesamt 33 Personen den Tod im Wasser - darunter fünf Kinder. Auch dieses Jahr sorgten bereits tragische Todesfälle von Kindern in einem Thermalbad sowie in einem Biotop für Trauer.