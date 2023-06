Schnappt sich Real Madrid einen Bayern-Star?

Wie die spanische „Marca“ berichtet, waren Vertreter von Real Madrid in den vergangenen Wochen in München. Alphonso Davies sei der große Wunschspieler für die linke Abwehrseite. Weil die Verhandlungen rund um eine Vertragsverlängerung (der Kontrakt von Davies läuft bis 2025) in München stocken, wollen die Spanier den 22-Jährigen nach Madrid lotsen. Dort würde er mit David Alaba auf einen alten Bekannten treffen.