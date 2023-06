Menschenhatz und Widerstand als packendes Drama

Sogar Pferd und Hund

Stockinger legt auch Wert auf körperbetontes Schauspiel, lässt die Gefangen in der Kälte deutlich zittern, die Dorfleute gehen teils grob miteinander um. Auch Realismus hat in der detailreichen, schlüssig verwobenen Dramaturgie Platz: Die SS fährt im Beiwagen-Motorrad in den Innenhof, das Kutschpferd zieht den Karren mit den Toten. Und so steigert sich die Authentizität in der Kunstform enorm, man wird mitgerissen, ist hingerissen und so betroffen, als wäre diese Menschenhatz erst kürzlich geschehen.