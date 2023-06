Schüler vor den Augen der Lehrerin misshandelt?

Halil Kizilboga hat zwei Kinder an der Mittelschule Singrienergasse in Meidling. Vorherige Woche kam es zu einem gewaltsamen Vorfall in der Pause. Zwei ältere Mitschüler haben seinen 12-jährigen Sohn an die Wand gedrückt und ihm zwischen die Beine gegriffen. Laut Aussage anwesender Schüler geschah dies im Beisein einer Lehrerin, die aber nicht eingegriffen hat. Als Kizilboga davon erfuhr, hat er umgehend die Polizei gerufen und Anzeige gegen die Schüler und die Lehrerin erstattet. Für den gebürtigen Türken ist die Sache damit aber nicht gegessen.