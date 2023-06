Jahl schrammt bei Taekwondo-WM an Medaille vorbei!

„Es ist der erste Schritt auf meinem Weg zur Olympia-Quali!"

Der Blick war freilich auch schon in die Zukunft gerichtet. „Es ist der erste Schritt auf meinem Weg zur Olympia-Qualifikation“, meinte Jahl im Hinblick auf die Spiele in Paris im kommenden Jahr. Nächste Chance auf Quali-Punkte hat sie bereits in der kommenden Woche beim Grand Prix in Rom.