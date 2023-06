Schlepper (17) auf der Flucht rammte Polizeiauto

Erhöhtes Risiko

Ein Dutzend besonders gefährlicher Einsätze gegen illegale Migration gab es heuer bereits in den Bezirken Neusiedl am See und Oberpullendorf. Solche Fälle häufen sich. Ein Schlepper (29), der in der Nacht auf 4. März in Ritzing die Grenze durchbrochen hatte und auf einen Soldaten zugerast war, ist so ein Beispiel.