Flucht mit 180 km/h: Schlepper verhaftet

Im Zuge einer länderübergreifenden Schwerpunktaktion gegen illegale Migration waren am Mittwoch Beamte der „Operation Fox“ auf ungarischem Staatsgebiet im Einsatz. Ein verdächtiges Fahrzeug geriet kurz nach 13 Uhr in das Visier der Spezialfahnder. Als die Polizisten den illegalen Transport anhalten wollten, stieg der Lenker voll aufs Gas und raste nach Österreich. Der Versuch, die Flucht am Grenzübergang in Halbturn zu stoppen, schlug ebenfalls fehl. Die Verfolgung, die bereits in Ungarn begonnen hatte, ging im Bezirk Neusiedl am See in hohem Tempo weiter.