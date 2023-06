Abt mit 35: „Kloster ist ein Ort der Provokation“

Am kommenden Sonntag erhält der 35-jährige Chorherr Leopold Jürgen Baumberger die umgangssprachlich Abtweihe genannte Benediktion in der Stiftskirche in Wilten. Die „Krone“ traf den gebürtigen Oberösterreicher vorab zu einem Gespräch über Jugend, Klosterleben und die Feuerwehr.