So wild feierte Sevilla den Europa-League-Titel

Eindhoven, Fenerbahce, Manchester United, Juventus und im Finale eben Roma - die Mannschaft von Trainer Jose Mendilibar hat anscheinend keine Angst vor großen Namen. Und sie ist ein Spezialist für Comebacks: bereits in den Endspielen 2015, 2016 und 2020 hatte Sevilla einen Rückstand gedreht. So auch diesmal gegen die Mannschaft von Starcoach José Mourinho, der weiter bei sechs Siegen in europäischen Bewerben bleibt, damit den alleinigen Rekord verpasste. Noch wichtiger: mit dem Europa-League-Sieg ist der FC Sevilla fix in der Gruppenphase der kommenden Champions League.