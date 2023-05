Sebastian Vettel steigt in SailGP-Serie ein

Der vierfache Formel-1-Weltmeister Sebastian Vettel engagiert sich zukünftig im Segelsport. Der 35-Jährige steigt als Miteigentümer in das Germany SailGP Team ein. Vettel sowie der Unternehmer und Rennstallbesitzer Thomas Riedel stellten ihr Projekt am Mittwoch auf dem Sportkongress SpoBis in Düsseldorf vor.