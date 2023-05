Heimisches Sport-Traumpaar feierte großen Sieg

Im Juli nach Pebble Beach

Ihr nächster Besuch in Amerika führt sie im Juli nach Pebble Beach zu den US Open, die Freitag in Belgien noch in weiter Ferne schienen: „Am ersten Tag der Belgian Ladies Open lag ich nach neun Löchern bei fünf über Par.“ Mit ihrem neuen Trainer Clemens Dvorak, Pro in Emmas Heimatclub GC Schloß Schönborn, erarbeitete sie dann eine Strategie gegen den Frust: „Es ging um klare Gedanken bei jedem Schlag.“