DeSantis gegen Disney: Ist Micky Maus zu links?

Der Auslöser für diese bizarre Auseinandersetzung ist ein von Trump-Herausforderer DeSantis erlassenes Gesetz über den Sexualunterricht an den Schulen in Florida. Der im Juli 2022 in Kraft getretene „Florida Parental Rights in Education Act“ verbietet Lehrern, mit ihren Schülern über Themen wie Aufklärung, sexuelle Orientierung und Geschlechteridentität zu sprechen.