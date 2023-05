Kauf regionaler Lebensmittel bekämpft Inflation

Je höher die Exportrate, desto teurer

Wie das? Ein Vergleich der EU-Länder zeigt: Je höher die Weltmarkt-Exportrate eines Landes bei Lebensmitteln ist, desto höher ist dort auch der Preisanstieg. In Bulgarien etwa, wo der Wert der exportierten Lebensmittel um 45,2 Prozent höher ist als jener der importierten, sind die Preise in den Regalen seit 2015 um fast 70 Prozent gestiegen. In Österreich (Weltmarkt-Exportplus 6,7%) betrug die Teuerung in diesem Zeitraum „nur“ 32 Prozent.