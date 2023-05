„So wird die Heurigenkultur kaputt gemacht“

Eine der Unterstützerinnen ist Sabine Helm. Seit 1999 führt sie ihren Heurigen. „Früher haben die Gäste viel mehr konsumiert“, weiß sie. Durch das Parkpickerl sei Helm meist nur am Samstag voll. „Am Freitag will keiner ein Fest veranstalten“, krisitiert Helm. Immer mehr Gäste würden in umliegende Gemeinden ausweichen.