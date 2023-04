Unter’m Buschen hängt der Haussegen schief

Wiens Gastro-Obmann Peter Dobcak seufzt: „Mit insgesamt 9000 Gastronomiebetrieben in der Stadt sind wir Konkurrenz gewohnt, da werden wir ein paar Dutzend mehr mit Fassung tragen.“ Die neuen Konkurrenten, die Dobcak meint, sind die Buschenschanken in Wiens Weinbergen. Sie können nun von Februar bis November an vier Tagen in der Woche und an Feiertagen zusätzlich offen halten.