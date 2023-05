China fordert laut Bericht: Ostukraine an Russland

Laut dem „Wall Street Journal“ soll Li während einer ausgedehnte Europa-Tour, im Zuge dessen der hochrangige Diplomat in den vergangenen Tagen Kiew, Warschau, Berlin, Paris und Brüssel besuchte, auf einen sofortigen Waffenstillstand gedrängt haben. Am Freitag machte Li in Moskau Halt und besprach sich mit dem russischen Außenminister Sergej Lawrow.