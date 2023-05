Kreml: Putin will mit deutschem Kanzler sprechen

Russland schützt seine Interessen

Peskow schilderte am Freitag, dass Scholz bisher nicht angerufen oder Berlin eine solche Initiative für ein Gespräch angestoßen habe. „Präsident Putin bleibt offen für Dialog, verfolgt dabei aber natürlich das grundlegende Ziel des Schutzes der Interessen unserer Bürger.“ Putin und Scholz telefonierten laut Kreml auf deutsche Initiative zuletzt am 2. Dezember des Vorjahres etwa eine Stunde zur Lage in der Ukraine und zu den Folgen des Krieges.