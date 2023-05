Auch „ZiB 2“ hegt Zweifel an Benko-Geschäftsmodell

Schon in der Anmoderation des Beitrags brachte „ZiB-2“-Moderator Martin Thür die Probleme auf den Punkt: „Er galt als praktisch unbesiegbarer Überflieger der Immobilienbranche, doch das weit verzweigte Firmengeflecht des Beton-Magnaten René Benko hat Risse bekommen. Vor allem der Ausflug in den stationären Handel in Deutschland läuft nicht so wie verhofft. Die Warenhauskette Galeria muss einen harten Sanierungskurs umsetzen und zum zweiten Mal ein Schutzschirmverfahren beantragen. Die Wirtschaftskrise könnte nun aber auch eine Reihe von Immobilienprojekten des Konzerns gefährden. Das Nachrichtenmagazin ‚Der Spiegel‘ stellt sich bereits die Frage, ob die Benko-Blase platzt.“