Final-Gegnerinnen heirateten, Handy fiel auf Matte

Beim mit 100.000 Euro dotierten Judo-Grand-Prix in Linz kam für Österreichs Grand-Dame Sabrina Filzmoser am Donnerstag in Runde 2 gegen die favorisierte Türkin Vache Adamyan das Aus. Noch bis Samstag gastiert auf der Gugl die Weltklasse des Judo-Sports - der schon sehr kuriose Geschichten schrieb.