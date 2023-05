Emotionaler Aufruf! Eltern bangen um Biathleten

Die Hoffnung aufgeben ist für die aufgebrachten Eltern keine Option, wie sie der norwegischen Zeitung „Gudbrandsdolen Dagningen“ sagten: „Wir haben keine andere Wahl. Solange wir keine Klarheit haben, klammern wir uns an die Hoffnung, die noch existiert. Er ist an das Leben in der Natur gewöhnt und wir denken, dass er vielleicht weit gekommen sein könnte.“