„Es gibt kein größeres Abenteuer als die Dakar!“

Solche und ähnliche Geschichten erfuhr die „Krone“ an einem gemeinsamen Tag mit den Dakar-Siegern Sunderland, Marc Coma, Cyril Despres, Kevin Benavides und Matthias Walkner, die anlässlich der Sonderausstellung „Legends of the Dakar“ in der KTM Motohall nach Mattighofen gekommen waren.