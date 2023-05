Bär und Wolf: „Wir brauchen genaue Regelungen!“

In Italien, der Schweiz, Slowakei: In vielen Ländern lebt man – mit Selbstverständnis und auch Wildtiermanagement versehen – mit Wölfen in Koexistenz. In der Steiermark hingegen sind die nachgewiesenen Risse vergleichsweise sehr vernachlässigbar, Sichtungen mehr als spärlich. Woher kommt sie also gerade bei uns, diese Aufregung ums Wildtier?