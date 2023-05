Gewinne ein mächtiges „God of War“-Package!

Die Welt von Midgard ruft einmal mehr, diesmal lauter als je zuvor. Mit der Fortsetzung des epischen „God of War“-Franchise, „God of War Ragnarök“ ist ein wahres Kunststück gelungen und hat jede Menge Preise in der Gaming-Welt abgeräumt. Jetzt hast Du die Chance, ein exklusives Package zu gewinnen. Was dieses Fan-Paket alles beinhaltet, und wie man seine Chance verdoppeln kann, erfährst Du in diesem Beitrag.