Drama vor Umzug: Naddel landete in der Notaufnahme

Notaufnahme statt Wohnungs-Besichtigung

„Deshalb suchen wir jetzt eine neue Wohnung für sie, hatten einen Besichtigungstermin in Blankenese“, verriet Ellermann der „Bild“-Zeitung. Nur, dass die Ex-Freundin von Poptitan Dieter Bohlen dort nicht erscheinen sollte. „Sie hatte sich so darauf gefreut, doch Naddel kam nicht zum Termin“, so der Ex-Verlobte von Patricia Blanco weiter. „Ich habe mir große Sorgen gemacht, konnte Nadja danach auch zwei Tage nicht erreichen.“