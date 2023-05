Der Kreml setzt Greenpeace auf die schwarze Liste

Der russische Ableger der Umweltschutzorganisation erklärte bereits, seine Arbeit in dem Land einzustellen. Die Entscheidung der Generalstaatsanwaltschaft mache jegliche Greenpeace-Aktivität in Russland illegal, hieß es. Greenpeace International verwies darauf, dass die Arbeit der Organisation laut Staatsanwaltschaft „eine Bedrohung für die Grundlagen der verfassungsmäßigen Ordnung und die Sicherheit der Russischen Föderation“ sei. Sie versuche, sich in die „inneren Angelegenheiten des Staates einzumischen und seine wirtschaftlichen Grundlagen zu untergraben.“