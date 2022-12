Greenpeace deckte geheimen Atomtransport auf

Dutzende Fässer mit angereichertem Uran und zehn Container Natururan wurden jetzt im Hafen von Dünkirchen vom russischen Frachter Mikhail Dudin entladen. Die hochbrisante und brandgefährliche Atom-Ware wurde sofort auf Lkw und Züge verfrachtet. Mögliche Zielorte: die Aufbereitungsanlagen in Pierrelatte in Frankreich oder Lingen in Deutschland.