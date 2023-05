IAEA-Chef: „Beschießt AKW Saporischschja nicht!“

Auch in der Ukraine brauchen Kraftwerke Ersatzteile für ihren Betrieb. Wie steht es um die Lieferketten, insbesondere ins AKW Saporischschja?

Die Frage der Lieferketten ist tatsächlich heikel, weil ein AKW wie ein anderer großer Industriebetrieb auch die ganze Zeit Ersatzteile braucht, von der Leitung bis zum Kabel und so weiter. Diese Versorgung ist derzeit nicht einfach; was Saporischschja betrifft, so wird das Kraftwerk derzeit von den Russen kontrolliert, die auch die Lieferungen sicherstellen. Im übrigen Land ist die Lieferkette auf einem minimalen Umfang aufrecht. Was die Versorgung mit atomarem Brennstoff betrifft, so gibt es sehr aktive externe Anbieter wie AMECO und Westinghouse, das auch Brennstoff hat, der genutzt werden kann. Aber wiederholen möchte ich, dass die Lieferketten ein Thema sind, weil sie derzeit in der Ukraine nicht normal funktionieren. Doch abgesehen von Saporischschja funktionieren die anderen AKWs; sie sind die Lebensader für das Land, weil sie eine zuverlässige Quelle der Energieversorgung darstellen. Betonen möchte ich, dass die IAEA-Experten auch in den vier anderen ukrainischen Atomkraftwerken stationiert hat, in den AKWs Tschernobyl, Rivne, Chmelnitzkij und „Südukraine“.