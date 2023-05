Wiener Immo-Preise fallen rasant - Branche jammert

In Wien sind Immobilienpreise im Vergleich zu anderen europäischen Hauptstädten sogar am stärksten gesunken. Die Stadt verzeichnete gegenüber dem Höchststand vor einem Jahr einen Rückgang von 12,2 Prozent pro Quadratmeter, berichtete die Nachrichtenagentur „Bloomberg“, die Wien kurzerhand zum „Epizentrum der Immo-Krise in Europa“ erklärt - zumindest aus Anlegersicht.