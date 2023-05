Künstliches Blatt kann Wasser in E-Fuel umwandeln

E-Fuels sind aus mehreren Gründen umstritten. So ist etwa sehr viel Strom nötig, um sie als synthetischer Kraftstoff aus Wasser und Kohlenstoffdioxid zu produzieren. Dabei gibt es außerdem hohe Umwandlungsverluste. In der Natur produzieren Pflanzen mit ihren Blättern bei der Fotosynthese aus Kohlendioxid (CO₂) und Wasser mithilfe von Sonnenlicht einen Energieträger (Zucker). Nach diesem Vorbild hat der österreichische Chemiker Erwin Reisner bereits 2012 an der Universität Cambridge begonnen, an einer entsprechenden Technologie zu arbeiten.