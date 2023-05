Denver Nuggets stellen gegen die Lakers auf 2:0

Die Denver Nuggets haben den nächsten Schritt in Richtung Einzug ins Finale der National Basketball Association (NBA) gemacht. Nikola Jokic und Co. gewannen am Donnerstag das zweite Spiel der „best-of-seven“-Halbfinalserie gegen Rekordmeister Los Angeles Lakers vor eigenem Publikum mit 108:103 und liegen damit im Western-Conference-Endspiel mit 2:0 voran.