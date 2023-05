Barca-Supertalent (15) knackt nächsten Rekord

Barca-Teenager Lamine Yamal ging mit seinem Einsatz am 29. April im Heimspiel gegen Betis Sevilla in die Fußball-Geschichte ein. Mit 15 Jahren und 290 Tagen wurde er zum jüngsten Spieler, der jemals in der ersten spanischen Liga eingesetzt wurde. Aber nicht nur das! Yamal knackte mit seinem Einsatz gleich einen weiteren Rekord …