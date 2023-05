Braunauer ist neuer Vorstand des Auslandsdienstes

Über Tobias Aigner:

Nach Abschluss des Diplomstudiums der Rechtswissenschaften und des Bachelor-Studiums Recht und Wirtschaft an der Universität Salzburg absolvierte Aigner einen Auslandszivildienst. Er war von Oktober 2012 bis September 2013 für das American Jewish Committee / Global Jewish Advocacy in den USA tätig. Zwischen 2014 und 2017 war Aigner beim Österreichischen Auslandsdienst Area-Koordinator für die Area Nordamerika. Seit 2015 ist Aigner beruflich in der österreichischen Sozialversicherung tätig und arbeitet derzeit bei der Österreichischen Gesundheitskasse in Wien. Ergänzend zu seiner beruflichen Laufbahn war Aigner unter anderem bis 2019 Landesvorsitzender der Jungen Sozialdemokrat*innen und Sozialist*innen (JUSOS) in Salzburg, der Jugendorganisation der SPÖ Salzburg, tätig.