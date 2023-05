Campierverbot und Kaution für Roma und Sinti

Ein stark vermülltes Gelände, schwer beschädigte und mit Fäkalien beschmierte Sanitäranlagen, zurückgelassene Gift-Kanister. Die Probleme am Durchreiseplatz für Roma und Sinti am Linzer Pichlinger See sorgten zuletzt mehrfach für Schlagzeilen. Die FPÖ bringt im kommenden Linzer Gemeinderat eine Resolution an die Linz AG ein, fordert ein Campierverbot und eine Nutzungskaution.