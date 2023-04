„Besser dort, als sonst irgendwo in der Stadt“

Dass die Sonne gestern vom Himmel lachte, veranlasste auch die derzeit am Durchreiseplatz in Pichling Station machenden Sinti und Roma, einen Waschtag abzuhalten. So liefen die Waschmaschinen in den Vans auf Hochtouren, flatterten die feuchten Kleidungsstücke im Wind und tollte der Nachwuchs freudig glucksend übers Areal. Was beim „Krone“-Lokalaugenschein auffiel: Der Platz wirkte generell aufgeräumter als noch in den vergangenen Tagen und Wochen, die Flut an Kanistern (wir berichteten), die die Linz AG tagtäglich gratis entsorgt, dürfte allerdings sogar noch zugenommen haben.