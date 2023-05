Spielkonsolen-Räuber müssen lange ins Gefängnis

Drogenhandel und schwerer Raub - deshalb mussten sich zwei Steyrer (22, 24) am Mittwoch in ihrer Heimatstadt am Landesgericht verantworten. Sie hatten Anfang Dezember in Bad Hall maskiert an der Wohnung ihres 21-jährigen Opfers geläutet, und als der junge Mann öffnete, überwältigten sie ihn, drohten mit Teleskopschlagstöcken. Neben Bargeld und Handy musste der Überfallene auch seine Playstation herausrücken, ehe ihn die Räuber im Schlafzimmer einsperrten. Mit einem Verlängerungskabel konnte er in der Wohnung unter sich ans Fenster klopfen und so Hilfe holen.