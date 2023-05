Halloween-„Aufwiegler“ bekommt 6 Monate bedingt

In der Prozess-Serie um die Halloween-Krawalle in Linz ist am Mittwoch der „Aufwiegler“ vom Landesgericht Linz rechtskräftig zu sechs Monaten bedingter Haft mit dreijähriger Probezeit verurteilt worden. Der damals 16-jährige Nordmazedonier hat ein Video gepostet, das die flashmobartigen Ausschreitungen befeuerte. Darin werden Parallelen zum Spielfilm „Athena“, der Straßenschlachten und Polizeigewalt in der französischen Vorstadt zum Inhalt hat, gezogen.