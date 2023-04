„Riesen“-Experte überraschte mit Slalom-Bestzeit

Beim Europacupfinale in Narvik (Nor) stellte er mit Rang sechs im Riesentorlauf sein bislang bestes Ergebnis ein. Im Slalom lief es für Noel Zwischenbrugger in der bald zu Ende gehenden Saison dagegen nicht ganz so gut - bis am Montag, als er am Glungezer mit einer Bestzeit aufzeigen konnte.