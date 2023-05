Polaschek: „Wollen Jungen Möglichkeiten zeigen“

Ein gesunder Geist in einem gesunden Körper - wussten schon die Römer. Ist vielen Kindern und Jugendlichen mittlerweile aber unbekannt, vor allem in der Corona-Zeit hat die Bewegung bei vielen von ihnen abgenommen. Bildungsminister Martin Polaschek reagiert mit dem Monat des Schulsports, gemeinsam mit den Dachverbänden Sportunion, ASKÖ und ASVÖ sollen Schüler im Juni in Bewegung gebracht werden. „Alle Schulen können zusätzlich zum normalen Sportunterricht sportliche Aktivitäten anbieten“, erklärt Polaschek. Bei der Premiere im Vorjahr nahmen 200.000 SchülerInnen das Angebot an, „heuer wollen wir bis zu 240.000 Kinder erreichen.“